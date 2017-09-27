KALEMLER OKULLARA

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü yetkilileri ‘Genç Dönüşüm’ projesi çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda dağıtılan içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan kırtasiye setlerinin sınavlardan sonra toplanarak, ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere ulaştırdıklarını bildirdiler. ‘Veren el ile alan el arsında köprü’ olma düşüncesiyle, ÖSYM sınavlarında devlet eliyle sınava giren öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemeleri Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler tarafından toplandı. Toplanan malzemelerin İlköğretim öğrencilerine dağıtıldığını ifade eden yetkililer, “Kırtasiye malzemeleri sınavlardan sonra toplanırken, Devlet tarafından dağıtılan kırtasiye malzemeleri israf edilmemiş ikinci bir kez fayda sağlanmış oluyor’’ diye konuştular.

Her sene Genç Dönüşüm projesi kapsamında bu tip çalışmalar yapıldığı, bu yılda sadece Kanunu Sultan Süleyman Orta Okuluna değil diğer okullarda eğitim gören öğrencilerede ulaşarak, bu kalem setlerinin dağıtılacağı ifade edildi.