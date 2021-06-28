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Kalem ve silgi toplandı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, hafta sonunda yapılan sınavlar sonrasında kullanılan kalem ve silgileri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak amacıyla topladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi 00:20
Kalem ve silgi toplandı

Yozgat’ta gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri de boş durmadı. Sınavın yapıldığı salonlar önünde stantlar açan gönüllüler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere sınavda kullanılan kalem, silgi ve kalemtıraşları topladı. Gençlik Merkezi görevlileri, sınavda adaylara dağıtılan kalem ve silgileri sınav çıkışında toplamak için stantlarda görev alacak gönüllülerle toplantı yaptı. Genç Dönüşüm kampanyası kapsamında ‘Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma’ sloganıyla kalem, silgi ve kalemtıraşları sınav sonrası adaylardan talep eden Gençlik Merkezi görevlileri tarafından adaylardan toplanan kalem, kalemtıraş ve silgi köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek. Gençlik Merkezi Genç Lideri, ‘Genç Dönüşüm’ kapsamında uygulanan projede yer alarak, topladıkları kalem, silgi ve kalemtıraşları köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verdiklerini söylediler. Toplanan setlerin dağıtımı yapılmadan önce dezenfekte edildiği de kaydedildi. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
Kalem Ve Silgi Toplandı
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