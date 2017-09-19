Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106225
ALTIN
147.331
DOLAR
3.5012
STERLİN
4.7135
EURO
4.1957

Kalem seti dağıtıldı!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve bir grup gönüllü genç tarafından sınavlarda toplanılan kırtasiye setleri, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtıldı.

Kalem seti dağıtıldı!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi liderleri ve bir grup gönüllü genç tarafından sınavlarda toplanılan kırtasiye setleri, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtıldı.

19 Eylül 2017 Salı 07:10
34 Okunma
Kalem seti dağıtıldı!

Yozgat'ta Genç Dönüşüm Projesi kapsamında sınavların ardından ÖSYM'nin dağıttığı kalemleri toplayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi liderleri, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte, kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Yozgat Gençlik Merkezi Liderlerine, üniversite ve okullardan gönüllü gençlerde; kalem, silgi, çakıdan oluşan kırtasiye seti dağıtımında yardım etti.
Yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen bir etkinlik olduğunu söyleyen Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz,"Genç Dönüşüm Projesi kapsamında sınavlar sonrası topladığımız kalemleri öğrencilerimize dağıtmak istedik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi olarak öğrencilerimize yıl içerisinde yapacağımız kamp, gezi, eğitim, spor gibi etkinlikleri duyurup öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozok’un beyaz melekleri
Bozok’un beyaz melekleri
Trafikte ‘eğitim’ mesaisi
Trafikte ‘eğitim’ mesaisi
Şimdi ders zamanı!
Şimdi ders zamanı!
‘iyi müfredat başarı getirir’
‘iyi müfredat başarı getirir’
Tuygun’dan müfredat uyarısı
Tuygun’dan müfredat uyarısı
Eğitim zili çalıyor!
Eğitim zili çalıyor!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim