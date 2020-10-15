KAFE KUTUPHANE AÇILDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından duyurulan kitap bağış kampanyası ile yurdun her bölgesinden gönderilen binlerce kitap ile Şehit Mehmet Köklü Parkı kafeteryası kütüphaneye çevrilerek, ‘Kafe Kütüphane’ olarak hizmete açıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşlara hizmet veremeye başlayan kütüphanenin ilçede eksikliği hissedildiğini, yapılan çalışma ile bu eksikliğin de giderildiğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Öğrencilerimizin rahatlıkla ders çalışıp, araştırma yapabileceği bir ortam oluşturmak için başlatmış olduğumuz kampanyaya sessiz kalmayarak destek veren vatandaşlarımız ile kütüphane oluşturma projemize bağış yaparak destek veren kıymetli Mehmetçiklerimiz ve Şehit Kütüphaneleri topluluğu sayesinde Belediyemize ait Şehit Mehmet Köklü Parkı kafeterya bölümünde oluşturduğumuz kütüphane tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Temin ettiğimiz yaklaşık 6 bin kitabın 3 bin âdetini ilçemizde bulunan okullarımıza bağışladık. Şehit Mehmet Köklü Parkı kafeteryasında oluşturduğumuz kütüphanenin de içerisinde 3 bin kitap bulunmaktadır’’ dedi. Başkan Yalçın, gerçekleştirilen bu anlamlı proje kapsamında, kafeterya olarak hizmet veren parkı daha nitelikli bir hale getirip, hizmetine sunduklarını, kütüphane bölümünde gençlere ücretsiz internet imkânı da sağladıklarını bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Öğrencilerimiz telefon numaralarıyla sisteme giriş yapıp güvenli bir şekilde araştırma yapacak evlerinde internet bağlantısı olamayan öğrencilerimiz de kota sorunu yaşamadan uzaktan eğitim sistemine güvenli bir şekilde ulaşarak eğitimlerine devam edeceklerdir. İlçemiz genelinde sürdürdüğümüz dezenfeksiyon çalışması da kütüphanemizde düzenli olarak yapılacaktır. Kütüphane’nin oluşturulması noktasında kitap bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Merkezinde insanın olduğu, hayata dokunan, gençlere yön verip geleceği şekillendiren proje ve uygulamalarımıza vatandaşlarımızdan aldığımız güçle devam edeceğiz’’ diye konuştu.