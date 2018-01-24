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Kadışehri’ne ücretli öğretmen

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci öğretim yılında okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen alınacağını duyurdu.

Kadışehri’ne ücretli öğretmen

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ikinci öğretim yılında okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen alınacağını duyurdu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Kadışehri’ne ücretli öğretmen

Yapılan açıklamada, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında ek ders karşılığında ‘Ücretli Öğretmen’ görevlendirilmesi yapılacağına dikkat çekildi.
İlgililerin, 2 Şubat 2018 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları istendi.
Açıklamada, ‘İlçemize bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerle doldurulamayan veya sınıf ve branş öğretmenlerimizden askere giden, ücretsiz izne ayrılan ve raporlu olanların yerine öğretmen ihtiyacının olacağı düşüncesiyle, ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılacaktır’ denildi.
Görevlendirmelerin, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslarda belirtilen atanmaya esas alanlara göre öğretmen olarak atanabilecek durumda bulunanlara branşlarına göre öncelik verilmek üzere KPSSP10-KPSSP121 puan üstünlüğüne göre yapılacağı ifade edildi. Emekli Öğretmenlerin, 11 Eylül 2017 tarihi itibari ile 65 yaşını doldurmamış olması gerektiği de hatırlatıldı.

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