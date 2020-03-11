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KADIŞEHRi’DE OKUMAYAN KALMAYACAK

KADIŞEHRİ Okuyor projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının ile siyasi partilerin temsilcileri tüm okullarda, öğrenci ve öğrenci velilerinin de katılımıyla kitap okudu.

11 Mart 2020 Çarşamba 03:29
KADIŞEHRi’DE OKUMAYAN KALMAYACAK

Kaymakam Fikret Dağ, Halıköy Belediye Başkanı Zeki Şimşek, Kurum Amirlerimize, öğretmenler, ‘Kadışehri Okuyor’ projesini içselleştirerek, geleceğimize, geleceğine sahip çıktı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Kadışehri tüm kurumlarıyla okumanın ışığında yürüdü. Yarınlarımızın aydınlık geleceği olan bugünün gençlerini kitaplarla besliyoruz. İlçemizin okullarında öğrenim gören tüm öğrencilerimiz, bugünün büyükleri olan Daire ve Kurum Amirleri ile okuma saatinde buluştular. Öğrencilerimize okumayı ve okuduğunu anlamayı, hayal kurmayı ve hayallerinin peşinden koşmayı, düşünmeyi ve akıl yürütmeyi kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle okuyarak başlamak istediğimiz ve başlattığımız bu güzel projemize katılan herkese teşekkür ederim’’ dedi. 
İŞİMİZ GÜCÜMÜZ EĞİTİM
Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına yaptığı ziyarette, geleceğe hazırlanan öğrencilere moral, motive, desteklerini iletti. Aksoy, Cemrenin toprağa düşmesiyle yüzünü gösteren bahar havasının güzelliği ile köyün toplanma yerinde bir araya gelen vatandaşlarla sohbet edip, eğitim konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayaküzeri de olsa eğitimi değerlendiren Aksoy, ‘’Kıymetli velilerimizin eğitime dair talep, istek ve önerilerini dinledik. Ders aralarında oynayan öğrencilerimizin oyunlarına eşlik edip, onlarla birlikte kitap okuma imkanı bulduk’’ diye konuştu. 

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KADIŞEHRi’DE OKUMAYAN KALMAYACAK
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