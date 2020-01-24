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Kadışehri Okuyor

KADIŞHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kadışehri Okuyor’ adlı proje devam ederken, destek amaçlı gönderilen kitaplarda ilçeye ulaştı.

Kadışehri Okuyor

KADIŞHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Kadışehri Okuyor’ adlı proje devam ederken, destek amaçlı gönderilen kitaplarda ilçeye ulaştı.

24 Ocak 2020 Cuma 03:57
Kadışehri Okuyor

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü, Nuri Aksoy, okuma etkinliğinde kitapların daha da fazla olabilmesi için bazı kurumlara, insanlara ulaştıklarını belirterek, kitapların gelmeye başladığını söyledi. Aksoy, ‘’Ulaştığımız insanlar, memleketin bir ucunda okumanın ışığında ilerleyen, okumaya istekli yavrular olurda biz bu isteğe kayıtsız kalır mıyız dediler ve kalmadılar. Bu çağrımıza kolilerce kitap göndererek cevap verdiler. Bu yola çıkarken belki yalnızdık ama gönlü yüreği geniş o kadar çok arkadaşımız varmış ki; bizi sevgisiyle İstanbul'dan destekledi. Bu güzel yürekli insanlar; Emine Savaş, Fulya Tuncalı, Sadettin Turhan, Duran Çetin ve ismini sayamadığım birçok sevgi elçileri insanlardı. Yüzlerce kilometre uzaktan sevgisiyle ufacık yüreklerini ısıttı çocuklarımızın. Teşekkürler yüreği güzel güzel insanlar. Teşekkürler kim var dediğimizde elimizden tutan kocaman yürekli insanlar. Tüm öğrencilerimiz adına, öğrencilerimiz adedince teşekkürler’’ dedi.

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Kadışehri Okuyor
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