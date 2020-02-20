Kadışehri okumaya devam ediyor

Bireysel olarak tüm öğrencilerle ilgilenen Aksoy, ‘Kadışehri Okuyor’ projesi kapsamında, uzakları yakın eden sevgilerini ileten güzel yürekli insanların gönderdiği kitapların dağıtımını yaptı. Aksoy, ‘’Eğitim, çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı, ilgi, istek ve yetenekleri doğrusunda yönlendirildiği, onlara en iyi imkanların sağlandığı süreçtir. Bu süreçte biz eğitimcilere düşen en önemli şeylerden birisi de uzak, yakın, köy ya da merkez demeden tüm çocuklarımızın yanında olmaktır’’ dedi. Aksoy, kendilerini gönüllerinde, okullarında misafir eden İdarecilere, Öğretmenlere, Öğrencilere teşekkür etti.