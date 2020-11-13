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Kadınların el emeği

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünleriyle dikkat çekiyor.

13 Kasım 2020 Cuma 00:20
Kadınların el emeği

SARAYKENT İlçesinde Halk Eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünlerle dikkat çekti. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Halk Eğitimi Merkezi’nde açılan El Sanatları Kursunu ziyaret etti. Kaymakam Kundakçı, kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri tek tek inceleyerek, kursiyerlerden ve kurs öğreticisi Sema Akay’dan üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Kaymakam Kundakçı’ya açılan ve açılacak olan kurslarla ilgili de bilgi verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Kadınların El Emeği
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