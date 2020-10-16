Jandarmadan Trafik eğitimi

SARIKAYA İlçe Jandarma Komutanlığı trafik birimleri, taşımalı eğitimdeki servis araçlarına yönelik denetimlerinin yanında, yüz yüze eğitim kapsamında taşımalı eğitim alan öğrencilere de trafik kuralları konusunda bilgilendirmede bulunuyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yüz yüze eğitiminin başlaması ile okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesi, taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulması, korona virüs salgını nedeni içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat sürecinin temel prensipleri olan maske kullanımı, hijyen kuralları ve mesafe uygunluk kurallarına uygunluk kapsamasında 28 okul servis aracı denetlendi. Okul Servis Aracı Yönetmeliği hükümlerine göre eksiklikleri bulunan servis araçlarına gerekli uyarılar yapılarak, kurallara uymayan şoförlere yasal işlemlerin uygulanacağı konusunda da uyarılarda bulundu. Sarıkaya İlçe genelinde korsan servis taşımacılığını engellemek amacıyla da gerekli planlamalar ve görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Köy okullarında ise öğretmen ve öğrencilere ‘Trafik Güvenliği Eğitimi’ verilerek, okul servis sürücülerine, rehber personele, öğrencilere yönelik ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın, Bu Yolda Hep Birlikteyiz, Kırmızı Düdük’ kampanyaları çerçevesinde trafikte farkındalık yaratmak amacıyla bilinçlendirme eğitimleri de verildi. Trafik yoğunluğunun bulunduğu ana arterler ile kavşaklarda okul çağındaki çocukların güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla personel görevlendirmesinin yapıldığı bildirildi.