istişare yaptılar

Toplantıya Kaymakam Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kandemir, Emniyet Müdürü Bülent Demiraslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, İlçe Müftüsü Atıf Akşit, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mehmet Akınol, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ömer Aynalı, Şube Müdürleri, okul ve Kurum müdürleri, okul aile birliği başkanları, mahalle ve köy muhtarları Katıldı.Yapılan toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı kapsamında taşımalı eğitim kapsamında yapılan iş ve işlemler ile taşıma araçları ile özel okul servis araçlarının takibi, denetimi ve taşıma araçlarında gerekli sağlık bilgisi şartlarının sağlanması ile ilgili yapılacak çalışmaları, Okul, Çevre ve Öğrenci Güvenliği ile ilgili yapılacak çalışmalar, öğrencilerin zararlı alışkanlık ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunması kapsamında yapılacak çalışmalar, okul sağlığı, temizliği ile bulaşıcı virüslere karşı alınacak tedbirler, afet eğitimi, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı başvurulan projeler, Ulusal ve Uluslararası projeler başvuruları ve takibi, LGS ve YKS 2021 değerlendirmeleri ve 2022 başvuru durumları, rehberlik alanında yapılan çalışmalar, hayat boyu öğrenme halk eğitim kursları ve ilçede eğitim üzerine yapılacak yatırımlar görüşüldü. Toplantı sonra soru ve cevap şeklinde fikir alış verişinde bulunularak istişare yapıldı.