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istihdam garantili eğitim

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçede üretim alanında faaliyet gösteren AKKON Tekstil Firması arasında Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:41
istihdam garantili eğitim

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve firma yetkilileri ile yapılan imza görüşmelerinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Gökçe ve Müdür Yardımcıları Orhan Gökalp ve Mustafa Ayaz da bulundu. Protokol kapsamında AKKON Tekstil Firmasında iş başı çalışmak, bireysel beceri ve kabiliyetlerini çalışarak geliştirmek isteyenlerin Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programına kursiyer olarak kayıt olabileceklerini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Ceylan, yirmi yedi hafta sürecek olan eğitim programı süresince işletmeye devlet desteği sağlanacağını bildirdi. Kursiyerlerin sigortasının devlet tarafından karşılanacağını ve asgari ücretin en az yüzde 50’si kadar maaş ödemesinin devlet tarafından yapılacağını söyleyen Ceylan, Hazır Giyim Model Makineciliği ve Erkek Terziciliği alanlarında verilecek kurslar neticesinde başarılı olan adaylara Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Ustalık Belgesi verileceğini belirtti. Kurs bitiminde kursiyerlerin edindikleri belgelerle kendi iş yerlerini açabileceklerini vurgulayan Ersoy, istemeleri halinde firma bünyesinde çalışmaya devam da edebileceklerinin altını çizdi. Ersoy, sektöre kalifiye elaman yetiştirme ve istihdam sağlama konusunda önemli bir adım olan İş Birliği Protokolünün ilçeye hayırlı olmasını diledi. 
Haber Merkezi 

Son Güncelleme: 04.06.2022 11:22
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