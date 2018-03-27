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İsmi yaşatılıyor

TÜRKİYE’nin seçkin edebiyatçıları arasında yer alan, Yozgatlı yazar ve eğitimci Yusuf Dursun’un adı Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk ve Ortaokulu kütüphanesi verildi.

İsmi yaşatılıyor

TÜRKİYE’nin seçkin edebiyatçıları arasında yer alan, Yozgatlı yazar ve eğitimci Yusuf Dursun’un adı Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk ve Ortaokulu kütüphanesi verildi.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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İsmi yaşatılıyor

Yozgatlı ünlü yazar ve edebiyatçının ismi, doğduğu köy Musabeyli’de bulunan ilk ve ortaokulun kütüphanesinde yaşatılıyor.
Yozgat’ta öğrenci ve gençlere yönelik gerçekleşen seminer ve panellere katılarak, Yozgatlı gençlerle bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Yazar Dursun, adının okul kütüphanesi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Okul Müdürü Necip Eskiciöz de Yusuf Dursun’un doğduğu köyün çocuklarının kullandığı okul kütüphanesi yaklaşık bin adet kitap bağışında bulunduğunu dile getirerek, desteğinden ötürü Yazar Dursun’a teşekkürlerini iletti.

 

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