İslamiyet yaşam biçimidir

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış programına, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, Yozgat Müftüsü Salih Sezik, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker yaptı.

İSLAM BİR HAYAT BİÇİMİDİR

Muamelatın fıkıh bölümleri içerisinde en çok zihni faaliyet ve muhakeme isteyen en zor bölümü olduğunu belirten Prof. Dr. Çeker; “İslam, sadece iman ve ibadetlerden ibaret bir hayat değildir. O iman ve ibadetlere ilaveten, muamelat, ahlak ve bilhassa hak ve hukuka riayet gibi, hayatın her alanını inceden inceye tanzim eden, son derece hassas ölçüler manzumesidir” dedi.

KARACABEY’DEN ANLAMLI MESAJ

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey konuşmasında böyle anlamlı bir çalıştayın Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Peygamberimiz, Allah insanların kalbinden ilmi çekip almaz; ancak âlimler gider. Âlimlerin gitmesi ile iş cahillere kalır. Cahiller de bilgisizce fetva vererek hem kendileri sapar hem de halkı saptırır buyuruyor” hatırlatmasında bulunan Karacabey; “İlim sahibi insanlar aramızda iken öğrenelim. Bunu ihmal etmeyelim. Öğretecek kişi bulduğumuz zaman da hemen öğretelim; çünkü bir gün gelir öğretecek ve öğrenecek insan bulamayabiliriz. Allah’ın yeryüzüne indirdiği andan itibaren bu din kıyamete kadar devam edecektir. O zaman bu şerefe bizler de nail olmaya çalışalım. Peygamberimiz gıpta edilecek iki şeyi şöyle belirtiyor: Bunlardan biri Allah’ın zenginlik verdiği zenginliğini hak yolunda harcayan kimse, ikincisi ise Allah’ın ilim nasip ettiği ilmi ile amel eden ve onu öğreten kimse buyuruyor. Bu şu demektir, bu iki insandan biri olmaya çalışın. Zenginliğinizi ihtiyaç sahibi Allah’ın kullarına yardım için kullanan bir zengin olmaya, ikincisi de ilim sahibi olmaya ama ilmi ile bazı makamlara gelip o makamlarda insanların başına bela olmaya değil, insanlara hizmet etmeye, Allah’ın dinini yaşamaya ve yaşatmaya hizmet eden bir ilim adamı olun. Ben inanıyorumki sizler bu yoldasınız. İlim sahibi olan ilmiyle amel eden ve onu öğreten kimse olmak çok daha önemli. Allah’ın yeryüzünde önemli olarak seçtiği insanlar arasındayız. Allah bunun kıymetini bilmeyi ve buna göre çalışmalar yapmayı nasip etsin. Bu vesileyle üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen “Muamelat” konulu İslam Hukuku Çalıştayı’nı önemsiyor, çalıştayın verimli geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayda, kişinin diğer fertlerle ve cemiyetle münasebetlerini tanzim eden fıkıh kaideleri olan muamelat konusunda detaylı bilgiler verildi.

