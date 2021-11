iSLAM iLMi ANLATILDI

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Ali İhsan Okur katıldı. Konferansa, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, öğretim elemanları ve öğrenciler de katılım sağladı. İlim yolculuğunda verilen emeğin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, konuşmacı olarak katılan Ali İhsan Okur’un hayatının da başından sonuna kadar aşkla yürünen bir ilim yolculuğu olduğunu ifade eden Rektör Karadağ, ‘’Büyüklerimiz, kanaat önderlerimiz bizim her zaman baş tacımızdır. Onların hayatlarına ilmek ilmek dokunan ilim ve irfan yolculuğu, bizlere her zaman ışık tutacaktır. Ali İhsan Okur Hocamıza şahsım ve Üniversitem adına hoş geldiniz ve şeref verdiniz diyor, programda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 1949’da Yozgat’ın Başınayayla Köyünden çıkarak Mısır’a ilim tahsili için giden ve uzun yıllar Mısır üniversitelerinde Türk Dili Edebiyatı/Osmanlıca hocalığı yapan Ali İhsan Okur, hayatından kesitler sunarken, özellikle ilim tahsili yolunda önemli bir durak olan Mısır’da yaşadıklarından bahsetti ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Aynı zamanda Ankara İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi olan Okur, ‘’Köyümden çıkıp uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Mısır’a gidince hemen Yozgatlı İhsan Efendi’nin çevresine dâhil oldum ve onun öğrencisi oldum. Yozgatlı İhsan Efendi âlim, fazıl ve nur yüzlü bir kişi idi. İhsan Efendi’nin 1961 yılında vefatından sonra daha üniversite birinci sınıfta olmama rağmen onun yerine üniversite yönetiminin isteğiyle Osmanlıca derslerine girdim. Mısır hayatımız sonrasında Türkiye’ye döndüğümde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçerek orada hocalık vazifeme devam ettim. Sevgili Gençler, her meselede olduğu gibi sizlerde işinizi, mesleğinizi severseniz Allah size bu yolu kolaylaştırır. Özellikle ilim yolunda aşkla, sabırla yürüdüğünüz vakit bunun meyvelerini muhakkak göreceksiniz” diye konuştu. Ali İhsan Okur, son olarak gençlere çok okumalarını, önce kendi dillerini ve Osmanlı Türkçesini sonra da geçerli bir yabancı dili öğrenmelerini tavsiye etti.