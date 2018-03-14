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İşbirliği protokolü

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘İş Kulübü’ eğitim protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolü

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘İş Kulübü’ eğitim protokolü imzalandı.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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İşbirliği protokolü

Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Protokol kapsamında, verilecek eğitimler sayesinde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda okumakta olan öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, kendilerine uygun olan meslek araştırmalarını yapmak, iş arama, iş kurma süreçlerinde ihtiyaç duydukları bilgi ve iletişim yöntemleri hakkında bilgilendirileceklerini söyledi. Yıldız, protokolün imzalanmasından sonra ilk önce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik İş Kulübü eğitimleri verilmeye başlandığını, bu kapsamda 8 farklı grupta toplamda 80 son sınıf öğrencisine eğitim verileceğini bildirdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, mezun olacak öğrencilerden, iş hayatına geçecek olanlar için çok önemli bir eğitimin olduğunu vurguladı.

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