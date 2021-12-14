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İşbirliği Protokolü

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerine yönelik ‘İŞKUR Kampüs Hizmetleri’ işbirliği protokolü imzalandı.

14 Aralık 2021 Salı 00:03
İşbirliği Protokolü

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen katıldı. Protokol kapsamında üniversite kampüsü içerisinde kurulacak olan ‘İŞKUR Kampüs Ofisi’nde görevli iş ve meslek danışmanları tarafından öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle görüşme/mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’İŞKUR İl Müdürlüğü ile imzaladığımız bu iş birliği protokolü iş hayatına ilk kez atılmayı düşünen öğrencilerimiz açısından önemli bir yol haritası olacaktır. ‘İŞKUR Kampüs’ ofisinin üniversitemiz içerisinde açılacak olması öğrencilerimizin kariyer planlarına ilişkin olarak hedeflerine daha kolay erişebilme imkânı sağlayacaktır. Ofis aynı zamanda öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kendilerini bekleyen fırsatlar hakkında da deneyimli iş ve meslek danışmanları tarafından yol gösterici bilgilendirmeler yapılmasına da olanak sağlayacaktır” dedi. İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız ise, üniversite öğrencilerine özel, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunabilmek, İŞKUR’un hizmetlerine kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilmesine olanak sağlamak amacıyla protokolü imzaladıklarını bildirdi. Yıldız, İŞKUR Kampüs Ofisi bünyesinde düzenlenecek ‘İşbaşı Eğitim Programı’ ya da ‘Mesleki Eğitim Kursları’ ile üniversite öğrencilerimizin ister alanlarında isterlerse de alan dışında planladıkları kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri noktasında destek verileceğinin altını çizdi.

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