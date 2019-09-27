İpek tekrar öğrenci oldu

Yarım bıraktığı lise eğitimini tamamlayıp 55 yaşında Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Hülya İpek, geçen yıl mezun olduğu üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesinde tekrar öğrenci oldu.

Yarım bıraktığı lise eğitimini tamamladıktan sonra 55 yaşında ilahiyat fakültesini kazanıp 60 yaşında mezun olan Hülya İpek, bu yıl da Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı.

Hülya İpek, 2010'da 52 yaşındayken yarım bıraktığı lise eğitimin tamamlamak için açıköğretim lisesine başladı. Akşamları eğitim gören İpek, 2013'te mezun oldu.

Aynı yıl girdiği üniversite sınavında, 55 yaşında Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

İpek, geçen yıl eğitimini tamamlayıp, üniversite diplomasını eline aldı. İlahiyat eğitimi sırasında Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümüne de kayıt yaptıran ve 3. sınıfa geçen İpek, bu yıl da Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi.

Torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sırayı paylaşan ve onlara örnek olan 61 yaşındaki İpek, mezun olduktan sonra ilahiyat fakültesinde öğrendiklerini daha da pekiştirmek, Osmanlıca ve Farsça kitapları okumak için tekrar sınava girdiğini anlattı.

Bu yıl da aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandığını dile getiren İpek, "Arkadaşlarım beni öğretmen zannetti" dedi.

İpek, hedefleri arasında kitap yazmak olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Türk dili ve edebiyatını seçmemde de bu etkili oldu” şeklinde konuştu.