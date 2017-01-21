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İpek Öğretmene veda!

21 Ocak 2017 Cumartesi 06:52
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Yozgat’ta binlerce öğrenci yarıyıl tatili heyecanı yaşarken kimi okullarda da giden öğretmenlerin ardından gözyaşı döken öğrencilerin görüntüsü yansıdı fotoğraf karesine.

İpek Öğretmene veda!
Yozgat’ın Sorgun İlçesi Karaveli Köyü Orta Okulu’nda yaklaşık 2 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan İpek Pınar Yılmaz’a öğrencileri hüzünlü bir veda programı hazırladı.
Okulda projeci kişiliği, öğrencilerine karşı sıcak yapısı ve samimiyeti ile gönüllerde taht kuran İpek Pınar Yılmaz, öğrencilerine hem karnelerini dağıttı hem de veda etti. İkinci eğitim yılında Sorgun İlçe merkezinden görev yapacak olmasından dolayı öğrencileri ile bir daha görüşemeyecek olan İpek Öğretmen için sürpriz bir veda partisi hazırlandı. 7’nci sınıfların hazırladığı veda programı duygu dolu anlara sahne oldu. 
Öğretmenleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Yılmaz, Karaveli Köyü Orta Okulu’ndaki tüm öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi. 

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