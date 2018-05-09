İnovatif gençler yarışması

Bu yıldan itibaren “Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması” adı altında gerçekleşen yarışmada, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında yurt içinden ve yurt dışından başvuruda bulunan 766 proje arasından, toplam 90 proje finale kaldı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden 152 lise öğrencisi, açılış töreni sonrasında üç gün boyunca birbirinden yaratıcı projelerini sunacakları stantlarının başına geçtiler. Geliştirdikleri bilimsel ve inovatif projeler ile yarışarak ülkelerini ve okullarını temsil edecek olan öğrencilerin projeleri yarına kadar 10:00-17:00 saatleri arasında MEF Üniversitesi’nde sergilenerek yarışacak.