İngilizce konuşuyorlar

İngilizce Konuşma Kulübü, özellikle İngilizce bilen, ancak bu teorik bilgiyi günlük hayatın herhangi bir alanında pratik olarak uygulayamayan, yani konuşamayan kişilere yönelik programladığı, hem eğlenceli hem hoş vakit geçirerek, aynı zamanda sosyalleşerek konuşma konusunda adım adım ilerlediği eşsiz bir eğitim olduğu kaydedildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘’Gençlerin İngilizce seviyesi ne olursa olsun, konuşma pratiği yapmadan İngilizce diline tam hakim olamamaktalar. Bu durum iş, okul ve gündelik hayatlarında etki etmekte ve hatta İngilizce konusunda çekingen olmalarına sebep olabilmektedir. İngilizce Konuşma Kulübü ile gençler, hem İngilizce öğretmeni hem de sınıf arkadaşları ile pratik yaparak konuşabilme yeteneklerini artırıyorlar’’ dedi.

Uğuz, kalıplar ve formüllere boğularak İngilizceyi öğrenmek yerine, konuşarak organik bir şekilde İngilizce öğrenilmesinin tercih edildiğini, gençlerin kendini rahat ettiği bir ortamda İngilizce öğretmeni eşliğinde küçük bir grupta İngilizce pratiği yaptıklarını kaydetti. Uğuz, ‘’Bu kulüp sayesinde gençler arkadaşları ile İngilizce konuşarak sosyalleşiyor, İngilizceyi doğal bir şekilde geliştirebiliyor ve hayatın stresinden biraz da olsa kurtulabiliyorlar. İngilizce Konuşma Kulübü, her hafta farklı konuşma aktiviteleri ile internaktif yöntemlerle ve öğrenci merkezli öğrenme yönetimi kullanılmaktadır. Konuşma aktiviteleri, okuma, yazma ve dinleme gibi dil becerileri ile de desteklenmektedir. Eğer siz de gerek pratik eksikliği, gerekse özgüven sorunları yüzünden gerek toplantıda, gerek tatilde, ya da günlük hayatta İngilizce konuşmakta zorlanıyorsanız konuşma kulübümüze bekleriz! Bu kursun açılmasında bizlere destek veren Sorgun Halk Eğitimi Merkezine teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

