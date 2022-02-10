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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ilçeleri ziyaret ederek, eğitim öğretim süreçlerini yerinde incelemeye devam ediyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:30
İncelemelerde bulundu

Yozgat’ın Yenifakılı İlçesine giden Yusuf Yazıcı, Yenifakılı Kaymakamı Murat Yayabaşı'nı makamında ziyaret ederek, ilçenin eğitimi hakkında değerlendirme yapıp, fikir alışverişinde bulundu. Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Korkut ile birlikte okulları gezerek, okulların fiziki durumu, donatım ve materyal ihtiyacı ile kütüphanelerinde tespitler yaptı. Yazıcı, okullarda 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencileri ile görüşülerek sınavlara hazırlık süreçleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kaynak kitaplardan faydalanma durumu, izleme, değerlendirme süreçleri ve öğrencilerle belirlenmiş randevu sistemine göre görüşmelerin yapılıp yapılmadığı, Kitaplara Göz Değsin, OkuYOZ, Anneler Okulda, Spor 66 ve diğer projelerin süreçleri ile ilgili gözlemler yaptı. Öğretmenlerle de bir araya gelen Yazıcı, uygulanan projelerle ilgili yapılanlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgi alarak yönetici, öğretmen ve personele emek ve gayretleri için teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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