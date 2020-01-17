İlk dönem kötü geçti

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemini değerlendiren Tuygun, ‘’Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ‘Türkiye'nin eğitim sisteminin tamamını, tüm alt sistemleriyle birlikte geleceğe hazırlayacağız’ diyerek ilk ders zilini çaldığı dönem, eğitimi geleceğe taşımak bir yana dursun, yıllarca geriye götüren uygulamalara sahne olmuştur. Geride bıraktığımız eğitim döneminde yaşananlara sadece ana başlıklar üzerinden baktığımızda karşımıza çıkan tablo şudur, okulun kapısından girmemesi gereken şiddet, eğitimin demirbaşı oldu. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı can alacak kadar arttı. Bu eğitim döneminde de liyakate rastlanamadı. Tarikatların korunduğu beslendiği bir dönem oldu. Akademi, bilimin kalesi değil AKP'nin gözcü kulesi oldu. Üniversitelerin başarı oranları daha da utanç verici hale geldi. İmam Hatip dayatmaları acı meyvelerini vermeye başladı. Eğitimin bütçesi kısıldı, bilimsel eğitim bir lüks oldu. Değiştirilen okula başlama yaşı yine değiştirildi. LGS ve YKS birer mağduriyet çarkı oldu, on binleri ezdi. Öğretmenin yüzü kamuda da özelde de gülmedi. Taşımalı eğitim sürdü, okullaşma oranı utandırdı. Öğrenciler eğitimden kopartıldı. Cumhuriyet düşmanları daha da pervasız hale geldi. Durum ağırlaşmakta, enkaz toparlanamaz hale gelmektedir. Bu eğitim döneminin gerici politikaların son bulması için bir milat olacağını umuyor, aksi taktirde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri olarak tüm benliğimizle gerici politikalarınıza karşı mücadeleyi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Tüm bu ezici tabloya, mesleğin itibarsızlaştırılmasına, baskılara rağmen bu eğitim öğretim döneminde de öğrencilerine bilimi ve hayatı öğretmek için çabalayan eğitimcilerimize teşekkür ediyor, "geçmiş olsun" diyoruz’’ dedi.