ilk derse katıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehitler Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, 12’nci sınıf öğrencilerinin yarıyıl sonrası ilk derslerine katıldı. Vali Polat, öğrencilerle gelecekleri hakkında kurdukları planlar üzerine konuşup, girecekleri sınavlarda başarılar diledi. Öğrencilerin sofrasına misafir olan Vali Polat, öğrencilerle birlikte yemek yedi. Ardından öğretmenlerle toplantı yaparak, ikinci dönemde yürütülecek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Polat ‘’2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminin ilk gününde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve kıymetli velilerimizin heyecanını paylaşıyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•