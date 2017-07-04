İlim Yayma’dan yaz kursu

İlim Yayma Cemiyeti Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Şahingöz, kurslara 40 öğrenciyle başladıklarını ve bu sayının artacağını belirtti.

Şubede öğleye kadar Kuranı Kerim, Hadis, Siyer ve Fıkıh gibi dersler verileceğini kaydeden Şahingöz, “Öğle yemeğinin ardından spor programlarımız gerçekleşecek. İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de birlikte yürüttüğümüz programlar da icra ediyoruz” şeklinde konuştu.