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İlim Yayma’dan yaz kursu

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi yaz kurslarına start verdi. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatiline yönelik faaliyet takvimini uygulamaya geçiren İlim Yayma Cemiyeti bu kapsamda 40 öğrenciyle birlikte yaz kurslarını başlattı.

İlim Yayma’dan yaz kursu

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesi yaz kurslarına start verdi. Okulların tatile girmesiyle birlikte yaz tatiline yönelik faaliyet takvimini uygulamaya geçiren İlim Yayma Cemiyeti bu kapsamda 40 öğrenciyle birlikte yaz kurslarını başlattı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
04 Temmuz 2017 Salı 07:00
130 Okunma
İlim Yayma’dan yaz kursu

İlim Yayma Cemiyeti Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Recep Şahingöz, kurslara 40 öğrenciyle başladıklarını ve bu sayının artacağını belirtti.
Şubede öğleye kadar Kuranı Kerim, Hadis, Siyer ve Fıkıh gibi dersler verileceğini kaydeden Şahingöz, “Öğle yemeğinin ardından spor programlarımız gerçekleşecek. İl Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile de birlikte yürüttüğümüz programlar da icra ediyoruz” şeklinde konuştu.

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