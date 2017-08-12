ilim aldılar…

İlim Yayma Cemiyeti’nde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Salih Altun, İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Ahmet Topuz, Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Şahingöz, Bilal Keskin, Fatih Korkmaz, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Nurullah Nurdoğan, yaz tatili boyunca öğrencilere başta Kuran eğitimi ve dini bilgiler olmak üzere, değerler eğitimi verildiğini ve eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yaz tatili dönemini ilim yaparak geçirdiklerini belirten Nurdoğan, kurs sürecinde fedakarca öğrencilerle ilgilenen öğretmenlere de teşekkür etti.

İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Ahmet Topuz’da kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 1951 yılında kurulduğuna dikkat çeken Topuz, “Bağrından bugün dahi görev başında olan birçok devlet adamı ve vatana hizmet eden insan yetiştiren cemiyetimiz, Yozgat’ta da faaliyetlerine devam etmektedir” dedi.

Vali Yardımcısı Salih Altun ise cemiyet üyelerini ve öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

Öğrencilik yıllarında İlim Yayma Cemiyeti’nin burs imkanlarından faydalandığını aktarans Salih Altun, minik öğrencilere başarı belgelerini takdim ederek eğitim hayatlarında başarı diledi.

Program öğle yemeği ikramıyla son buldu.



