İletişim Karaca'ya emanet

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini yeni dekan vekili Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya devretti.





Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’a, İletişim Fakültesi’ne bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dekan vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya yeni görevinde başarılar diledi.





İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, vekaleten yürüttüğüm İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği görevini gönül rahatlığı ile Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya devrettiğini söyledi.





"Bu bir bayrak yarışı, Fakültemizi bugünlere kadar getirdik. Bundan sonra Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca hocam bu görevi yürütecek" diyen Aybar, Karaca'ya yeni görevinde başarılar diledi.





İletişim Fakültesi yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da; "İletişim fakültesi olarak bilginin öneminin arttığı günümüzde dünya ile bütünleşmiş, geleceğe yön veren bilimsel çalışmalar yaparak; araştırmacı, nitelikli elemanlar yetiştirip üniversitelere ihtiyaç duyulan akademisyenler ile basın sektörüne profesyonellerin kazandırılmasını hedeflemekteyiz.



