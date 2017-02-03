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İletişim Karaca'ya emanet

03 Şubat 2017 Cuma 06:17
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Bozok Üniversitesi'nin tecrübeli isimlerinden Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, İletişim Fakültesi Dekanlığı görevine atandı.

İletişim Karaca'ya emanet
İletişim Fakültesi Dekan Vekili  Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini yeni dekan vekili Fen-Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya devretti. 

Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar’a, İletişim Fakültesi’ne bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dekan vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya yeni görevinde başarılar diledi. 

İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet Şelli Aybar, vekaleten yürüttüğüm  İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği  görevini gönül rahatlığı ile Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya devrettiğini söyledi. 

"Bu bir bayrak yarışı, Fakültemizi bugünlere kadar getirdik. Bundan sonra Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca hocam bu görevi yürütecek" diyen Aybar, Karaca'ya yeni görevinde başarılar diledi. 

İletişim Fakültesi yeni Dekan Vekili Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da; "İletişim fakültesi olarak bilginin öneminin arttığı günümüzde dünya ile bütünleşmiş, geleceğe yön veren bilimsel çalışmalar yaparak; araştırmacı, nitelikli elemanlar yetiştirip üniversitelere ihtiyaç duyulan akademisyenler ile basın sektörüne profesyonellerin kazandırılmasını hedeflemekteyiz. 

Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öncü, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen iletişimcilerle; kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul ve takdir gören, çağı yakalamış, mensubu olmakla gurur duyulan fakültelerden birisi olması için arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Bu görevi bana layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey’e teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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