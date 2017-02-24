İleri’nin özel misafirleri

Yozgat’ın Şefaatli İlçesi Kuzayca Şehit Suat Altuntaş Orta Okulu Fen Bilgisi öğretmeni Fikret Erdoğan, İngilizce Öğretmeni Burçin Nazlı, Bahar Coşkun, Songül Cankurtaran ve 7’nci sınıf öğrencileri, İleri Gazetesi’ni ziyaret etti.





Öğretmen ve öğrencilerin ilk ziyaret durağı İleri Gazetesi’nin belediye altında bulunan bürosu oldu. Öğrencilere burada İleri Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz ev sahipliği yaptı.





Haberlerin hazırlanmasından, gazete tasarımına kadar pek çok aşamayı anlatan Kayhan ve Yılmaz, öğrencilerin sorularını büyük bir dikkatle dinleyip yanıtladı. Öğrencilerin ilgisi ziyareti daha verimli hale getirdi.



