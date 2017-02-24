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İleri’nin özel misafirleri

24 Şubat 2017 Cuma 06:01
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Şefaatlili öğrenci ve öğretmenler gazetemizi ziyaret ederek, hazırlanış aşamasından baskı sürecine kadar bir gazetenin hangi şartlarda hazırlandığını gördüler.

İleri’nin özel misafirleri
Yozgat’ın Şefaatli İlçesi Kuzayca Şehit Suat Altuntaş Orta Okulu Fen Bilgisi öğretmeni Fikret Erdoğan, İngilizce Öğretmeni Burçin Nazlı, Bahar Coşkun, Songül Cankurtaran ve 7’nci sınıf öğrencileri, İleri Gazetesi’ni ziyaret etti. 

Öğretmen ve öğrencilerin ilk ziyaret durağı İleri Gazetesi’nin belediye altında bulunan bürosu oldu. Öğrencilere burada İleri Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürü Tarık Yılmaz ev sahipliği yaptı. 

Haberlerin hazırlanmasından, gazete tasarımına kadar pek çok aşamayı anlatan Kayhan ve Yılmaz, öğrencilerin sorularını büyük bir dikkatle dinleyip yanıtladı. Öğrencilerin ilgisi ziyareti daha verimli hale getirdi.

İkinci ziyaret durağı ise İleri Gazetesi matbaa tesisleri oldu. Burada da matbaa ustası Bayram Erdoğan, misafirlerine gazetenin basım aşaması hakkında bilgi verdi.

Renkli görüntülere sahne olan matbaa ziyareti ile gazetenin hazırlanışı ile ilgili tüm aşamaları hakkında bilgi edinen öğrenciler, ziyaretin anasına hatıra fotoğrafı çektirdi.


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