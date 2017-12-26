İHL’liler yarıştı

Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan koordine ile Bilal Şahin Camiinde gerçekleştirilen yarışmaya Yozgat Merkezle ile birlikte 14 ilçe temsilcileri 4 kategoride yarıştı. Yarışmayı, Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer de izledi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin ilgi gösterdiği yarışma oldukça heyecanlı geçti. Milli İrade Anadolu Lisesi’nden Enes Doğaner Kur’an-ı Kerim, aynı okuldan Rıdvan Duygu Hafızlık, Sorgun’dan Abdulbaki Bayındır Hutbe, Sarıkaya’dan Bahadır Kulubaş Ezanı Güzel Okuma yarışmalarında birinci oldu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerez altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin bölge birinciliğinde Yozgat’ı temsil edecekleri kaydedildi.