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İHL yeni binasında

SORGUN Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni hizmet binasına taşındı.

İHL yeni binasında

SORGUN Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yeni hizmet binasına taşındı.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
74 Okunma
İHL yeni binasında

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, yapımı tamamlanıp, öğretime açılan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte Yurt binasında incelemelerde bulunup, okul yönetiminden bilgi aldı. Ekinci, Kız İmam Hatip Lisesi’nde 410 öğrencinin eğitim öğretim göreceğini belirtti. Ekinci, ‘Okulumuz 24 derslikli olup,  Okulumuzda Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri beraber öğrenim görecektir.  Sorgunda açılan ikinci Kız öğrenci yurdu 200 öğrenci kapasiteli olup, hizmet vermeye başlamıştır. Büyük bir ihtiyacımızı karşılamıştır’ dedi.

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