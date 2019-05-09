İHL Öğrencileri Okullarını tanıttı

2018-2019 eğitim öğretim yılında İl ve İlçe çapında çok sayıda etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler, okulun Bilim Fuarları, İl Dışı Geziler, Ezanı Güzel Seslendirme, Güzel Kuran Okuma ve Arapça tercüme yarışmalarında çeşitli dereceler elde etti. Bu tür çalışmalarında yer alan öğrenci, öğretmen ve idareciler, yaptıkları tanıtım amaçlı ziyaretlerde, elde edilen başarıları paylaştılar.