Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88741
ALTIN
257.820
DOLAR
6.2360
STERLİN
8.1250
EURO
7.0026

İHL Öğrencileri Okullarını tanıttı

ÇEKEREK Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul tanıtım çalışmaları kapsamında Çiçek Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere neşeli anlar yaşattı.

İHL Öğrencileri Okullarını tanıttı

ÇEKEREK Erkek İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul tanıtım çalışmaları kapsamında Çiçek Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere neşeli anlar yaşattı.

09 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
41 Okunma
İHL Öğrencileri Okullarını tanıttı

2018-2019 eğitim öğretim yılında İl ve İlçe çapında çok sayıda etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler, okulun Bilim Fuarları, İl Dışı Geziler, Ezanı Güzel Seslendirme, Güzel Kuran Okuma ve Arapça tercüme yarışmalarında çeşitli dereceler elde etti. Bu tür çalışmalarında yer alan öğrenci, öğretmen ve idareciler, yaptıkları tanıtım amaçlı ziyaretlerde, elde edilen başarıları paylaştılar. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sınavda başarı anlatıldı
Sınavda başarı anlatıldı
Binalar atıl kalmamalı
Binalar atıl kalmamalı
Sınıfa mahkeme kurdular
Sınıfa mahkeme kurdular
Engelli öğrenciler piknikte buluştu
Engelli öğrenciler piknikte buluştu
Bilim fuarı ilgi gördü
Bilim fuarı ilgi gördü
Ar-Ge Proje pazarları düzenlemeli
Ar-Ge Proje pazarları düzenlemeli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim