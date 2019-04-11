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İhbarlı sürpriz

YOZGAT Gülşen Solmaz Kreş ve Montessori Okulu Polis Haftası nedeniyle Yozgatlı polislere ihbarlı sürpriz yaptı.

İhbarlı sürpriz

YOZGAT Gülşen Solmaz Kreş ve Montessori Okulu Polis Haftası nedeniyle Yozgatlı polislere ihbarlı sürpriz yaptı.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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İhbarlı sürpriz

Gülşen Solmaz Kreş ve Montessori Okulu, 155 Polis İmdat Hattına ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede ihbar yapılan okula ulaştığında pastalı sürpriz ile karşılaştılar. Minik öğrenciler polis abilerine çiçek takdim ederek, haftalarını kutladılar ve birlikte pasta kestiler. Kısa süre şaşkınlık yaşayan polisler, miniklerin sürpriziyle farklı bir mutluluk yaşadılar. Olay ve vukuat beklerken pasta ile karşılaştıklarını söyleyen polisler okul idarecileri ve öğrencilere teşekkür etti. Okul İdarecisi Gülşen Solmaz, polislerin gece gündüz halkın güvenliği ve huzuru için mücadele verdiğini hatırlatarak, “Öğrencilerimizle farklı bir etkinlik yaparak onları mutlu etmek istedik. Tüm polislerimizin haftalarını tebrik ediyoruz” dedi.
Haber:Mustafa TEKER

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