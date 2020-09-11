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Iğdır’a Yozgat’tan destek

Yozgat Bozok Üniversitesi, akademisyenlere yönelik Iğdır’da düzenlenen proje eğitimine katkıda bulundu.

11 Eylül 2020 Cuma 00:43
Iğdır’a Yozgat’tan destek

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında, Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimler Alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi’ etkinliğinde eğitmen olarak yer aldı. Böyükata, TÜBİTAK 2237-B programının başlatıldığı 2012 yılından beri pek çok eğitimde öncülük yaptı, koordinatör, yürütücü, eğitmen, danışman ve kurul üyelikleri yaparak katkıda bulundu. Böyükata, bu etkinliklerin önemli bir boşluğu doldurduğuna değinerek, eğitimin her kademesinde ve akademik düzeyde çalışmaların proje tabanlı gerçekleştirilmesinin uzun vadede kalıcı ve sürekli etkiler doğurması bakımından elzem olduğunu ifade etti. Programın sonunda Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Gündoğdu tarafından katılımcılara ve eğitmenlere belge takdim edildi. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma böylesi güzel bir etkinliğin üniversitelerinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımcılara ve emeği geçen eğitmenlere teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Iğdır’a Yozgat’tan Destek
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