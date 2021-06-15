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Hukuk öğrencisini bekliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hukuk Fakültesi Araştırma görevlileriyle yaptığı toplantıda, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde fakülteye öğrenci alınmasını beklediklerini söyledi.

15 Haziran 2021 Salı 00:25
Hukuk öğrencisini bekliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlileri ile tanışma toplantısında bir araya geldi, süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin her alanda olduğu gibi Hukuk Fakültesi özelinde de karalı bir şekilde başarıya odaklandığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘Adalet Mülkün Temelidir’ düsturundan yola çıkarak Hukuk Fakültesi’nin de temellerinin sağlam atılması gerekliliğine dikkat çekti. Karadağ, 2022 eğitim-öğretim yılında Hukuk Fakültesi’ne öğrenci almayı hedeflediklerinin altını çizerek, eğitime başlanılması adına çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Karadağ, medeni hukuk alanında tecrübeli ve deneyimli Prof. Dr. Hasan İşgüzar’ın fakülteye dekan alarak atamasının yapıldığını, bu anlamda da öğrenci alma süreçlerini de hızlandırdıklarına vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Sizin gibi değerli 26 akademisyen arkadaşımızın nitelikli ve donanımlı şekilde yetişerek aramıza katılması ile Hukuk Fakültemizin geleceği güçlü bir şekilde inşa edilecektir. Hukuk Fakültemizin gelecek vizyonu için sizlerin katkıları oldukça önemli. Geleceğin hukuk alanında söz sahibi olacak öğrencileri, sizin rahlenizden geçerek bu ülkenin adaletini sağlam temeller üzerine inşa edecek. Bizi tercih edecek öğrencilerimizin donanımlı birer birey olarak yetişmesinde sizlerin önemli katkıları olacaktır. Bu amaçla sizlerle bugün bir araya gelerek tanışmak istedik. Birçoğunuzun eğitimleri devam ediyor. Doktora sonrası bizimle çalışma zorunluluğu olan arkadaşlarımızın dışında Yozgat Bozok Üniversitesi’ni tercih edecek, şartları uyan araştırma görevlilerimiz için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)  tarafından herhangi bir kontenjana tabi olmadan kadro tahsisi yapılacaktır. Bu sizler için büyük bir avantaj ve ayrıcalıktır. Sizlerden beklentimiz Yozgat Bozok Üniversitesi kimliği altında çalışmanızdır’’ dedi. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar da, dünya ülke liderlerinin hukukçulardan oluştuğunu örneklerle anlatarak hukukun önemine dikkat çekti. ‘Yarım hekim candan; yarım hukukçu ise özgürlük ve maldan eder’ sözüne vurgu yapan Prof. Dr. İşgüzar, araştırma görevlilerine ‘’Mesleğinizi sevin. Kendinizi donanımlı birer akademisyen olarak yetiştirin. Kaliteli hukukçuların yetişmesi bizler için büyük bir güvencedir’’ diye seslendi. 

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Hukuk öğrencisini Bekliyor
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