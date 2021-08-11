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Hukuk Fakültesi olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Yozgat Bozok Üniversitesine tahsis edilen Cumhuriyet Mektebi, Hukuk Fakültesi olarak hizmet verecek.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:51
Hukuk Fakültesi olacak

Yozgat Bozok Üniversitesinin 2006 yılında kurulmasının ardından Milli Bakanlığı tarafından Cumhuriyet İlk Okulu olarak faaliyet gösteren tarihi Cumhuriyet Mektebini rektörlük binası olması için Yozgat Bozok Üniversitesine tahsis etmişti. Uzun süre Cumhuriyet Mektebi Rektörlük binası olarak kullanıldıktan sonra kampüs alanı içerisine yeni rektörlük binasının yapılmasının ardından kullanılmamaya başlanmıştı. Cumhuriyet mektebinin faal olmamasından dolayı binanın Yozgat Valiliği’ne devri gündeme gelmişti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı açıklama ile Cumhuriyet Mektebinin Hukuk Fakültesi olarak hizmet vereceğini söyleyerek tartışmalara da son noktayı koymuş oldu. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Diş Hekimliğine tahsis ettikleri gibi bir binanın olmadığını ancak münferit bir hukuk fakültesi binası olana kadar Rektörlük Binasını Hukuk Fakültesi Binası olarak tasarlayacaklarını söyledi. Yani önümüzdeki sene Hukuk Fakültesi öğrencilerinin aralarına katıldığında Rektörlük binasının dekanlık ve öğrencilerin sınıflarını oluşturarak rektörlük binasında başlayacaklarını belirten Rektör Karadağ, ‘’Hukuk Fakültemizi de aktif hale getirecek olursak hemen hemen 14 fakültemizden 13’ü aktif hale gelmiş olacak’’ dedi. 

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Hukuk Fakültesi Olacak
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