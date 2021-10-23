‘Hoş Geldiniz’ etkinliği

Akdağmadeni Sağlık Yüksek Okulu ve Akdağmadeni Belediyesi tarafından öğrencilerin ilçeye uyum sağlama sürecini hızlandırmak amacıyla düzenlenen oryantasyon eğitim programında gençlere ilçe hakkında detaylı bilgiler verildi. Oryantasyon Eğitim Programı Koordinatörü Cem Akol ve Öğretim Üyesi Dr. Derya Öztürk Özen ile birlikte tarihi tescilli yapıların incelenerek, doğa gezisi düzenlendi. Öğrencilere, Akdağmadeni tanıtılarak, patent ve coğrafi işaret tescili alınan ‘Akdağmadeni Salebi’ ikram edildi. Oryantasyon eğitim programında öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, Akdağmadeni’nin İç Anadolu Bölgesi'nin bozkırına inat tarihi ve doğasıyla birçok farklı güzelliği içerisinde barındıran, Tarihin doğayla buluştuğu bir ilçe olduğunu belirterek, ‘’Sevgili arkadaşlar üniversitemiz ve sizler için üzerimize düşen bir görev olursa, bir öneriniz ya da talebiniz olursa bir ağabeyiniz olarak Akdağmadeni Belediyesi'nde olduğumu bilmenizi isterim. İlçemizde güzel bir eğitim süreci geçireceğinizi ümit ediyorum. Üniversite öğrencilerimiz ufku açık, fikirleri açık, doğruları da eksiklikleri de daha net görebilen bireylerdir. İnşallah zaman zaman bir araya gelip önerilerinizi alıp yapılması gereken çalışmalar noktasında birlikte hareket edeceğiz. Ben hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor, başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum ‘’ dedi. Oryantasyon Eğitim Programı, Çiçekliçayır bölgesinde öğrencilere yapılan yemek ikramıyla son buldu.