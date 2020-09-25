Hoş geldin Öğretmenim

Yerköy ilçesine, Milli Eğitim Bakanlığınca Eylül 2020 döneminde 21 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretmenliğe ilk adımlarını atan öğretmenleri, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz misafir etti. Öğretmenlerin heyecanlarını paylaşan Durmaz, ‘’Sevgi, azim ve heyecanla yeni nesillere ivme kazandıracağınızı düşünüyorum. Değerli meslektaşlarım hepiniz tekrar hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmaz, öğretmenlere kalem hediye edip, başarı dileğinde bulundu.