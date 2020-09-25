Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1120
ALTIN
456.710
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7168
EURO
8.8768

Hoş geldin Öğretmenim

YERKÖY ilçesinde, yeni atanan öğretmenleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz ‘Hoş geldiniz öğretmenim’ diyerek, makamında ağırladı.

25 Eylül 2020 Cuma 00:06
Hoş geldin Öğretmenim

Yerköy ilçesine, Milli Eğitim Bakanlığınca Eylül 2020 döneminde 21 sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğretmenliğe ilk adımlarını atan öğretmenleri, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz misafir etti. Öğretmenlerin heyecanlarını paylaşan Durmaz, ‘’Sevgi, azim ve heyecanla yeni nesillere ivme kazandıracağınızı düşünüyorum. Değerli meslektaşlarım hepiniz tekrar hoş geldiniz. Göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmaz, öğretmenlere kalem hediye edip, başarı dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Hoş Geldin Öğretmenim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda Psikoloji
Okullarda Psikoloji
YERLi URETiME TAM NOT
YERLi URETiME TAM NOT
Tablet sevinci
Tablet sevinci
Maskeli, mesafeli eğitim
Maskeli, mesafeli eğitim
Yeni yaklaşımlar anlatıldı
Yeni yaklaşımlar anlatıldı
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim