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Hocanın kitapları okula

Rahmete kavuşan emekçi eğitimcinin kitapları köy okuluna bağışlandı.

Hocanın kitapları okula

Rahmete kavuşan emekçi eğitimcinin kitapları köy okuluna bağışlandı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Hocanın kitapları okula

YOZGAT’ta uzun yıllar görev yapan ve geçtiğimiz hafta sonunda Hakkın Rahmetine kavuşan eğitimci Halit Alper’in adının yaşatılabilmesi için kütüphanesinde bulunan kitaplar, Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu’na bağışlanarak, okul kütüphanesinin bir bölümüne de ismi verildi. CHP Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, eski Teftiş Kurulu Başkanı Halit Alper’in kitapları, çocukları tarafından teslim edildi.
CHP’li gençler, kitapları Osmanpaşa Köyüne götürerek, okula teslim etti. Daha sonra da öğrencilerle oyunlar oynadılar.

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