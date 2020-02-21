Hızır Orucu tuttular

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Yavuhasan köyünde ‘Hızır Orucu’ tutan öğrencilerle iftarda buluştu. Yavuhasan Ortaokulunda ‘Hızır Orucu’ tutan öğrenciler ve öğretmenler aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. İftar programına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Nuh’un gemisinde tüm renklerin toplandığı gibi dünya gemisinde birlikte yaşıyoruz. Zengin kültürümüz ve bizleri aynı sofrada birleştiren sevgimiz var. Rabbim rızası için tutulan tüm oruçları kabul etsin. Emeği geçen okul idaremize, öğretmenlerimize, katılım sağlayan okul/kurum müdürlerimize, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ederiz’’ dedi.