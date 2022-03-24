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Hijyen eğitimi

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, okul pansiyonlarında ve yemekhanelerinde çalışan personele hijyen eğitimi verildi.

24 Mart 2022 Perşembe 00:00
Hijyen eğitimi

Eğitimde; pansiyon ve yemekhanelerinde çalışan personele ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ kapsamında hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kurallar slayt gösterisi halinde anlatıldı. Gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile okul gıdası konularında uzmanlar tarafından sunum eşliğinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

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