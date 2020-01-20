HER OKULU BiR KUTU

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, atık pil toplama kampanyasına katılıp, bir kutu atık pil getiren okullara çeşitli hediyeler verileceğini söyledi. Başkan Açıkel, geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için düzenledikleri kampanyanın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da desteklendiğini bildirdi. Açıkel, kampanyanın önceki yıllarda da yapıldığını ve geleneksel hale getirdiklerini bildirdi. Açıkel, atık pillerin içerisinde bulunan çeşitli kimyasal maddelerin yeraltı suları ile birlikte toprağı kirlettiğini hatırlattı. Açıkel, bunu önlenmek amacıyla sıfır atık projesi kapsamında ‘ödüllü atık pil toplama’ kampanyası başlattıklarına vurgu yaptı. Açıkel, ‘’Bu kampanya ile amacımız, atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmek, böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır’’ dedi.