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HER OKULA TERCİH BİRİMİ

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her okulda bir ‘Tercih Danışma Birimi’ oluşturduğunu duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, her okul bünyesinde oluşturulan tercih danışma birimlerinin öğrencilere, tercihleri konusunda gerekli desteği vereceklerini, tercih işlemlerinin 20-29 Temmuz tarihleri arasında yapılması gerektiğini söyledi.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 00:45
HER OKULA TERCİH BİRİMİ

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 167 eğitim kurumunda alanında uzman rehber öğretmenlerden oluşan ‘LGS Tercih Danışma Birimi’ oluşturulduğunu söyledi. Yazıcı, ‘’Tercih danışmanlığı birimlerimiz kılavuzda yer alan takvim doğrultusunda 20 - 29 Temmuz 2020 tarihlerinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden öğrenciler için belirlenmiş olan zaman diliminde birebir rehberlik yapılacaktır’’ dedi. Yazıcı, Rehberlik Araştırma Merkezleri’ndeki Alo Rehberlik Servisi’nin de İnternete erişimi olmayan ya da mezun durumunda bulunan öğrencilere hizmet vereceğini bildirdi. Yazıcı, tercih işlemlerinin, Bakanlığın ‘http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr’ internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 20-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar yapılacağının altını çizdi. Yazıcı, ‘’Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır’’ diye konuştu. Yazıcı, yerel yerleştirme işlemlerinin okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapıldığını da anlattı. Yazıcı, ‘’Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir. Ortaöğretime geçiş, tercih ve yerleştirme sürecinde görev alan meslektaşlarımıza teşekkür eder, öğrencilerimize sağlık ve esenlikler dilerim’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
HER OKULA TERCiH BiRiMi
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