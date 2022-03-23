Her kesime hitap edecek

Proje kapsamında okullarda başlatılan eğitimleri bu hafta Namık Kemal İlkokulu ve Ortaokulu ile Yusuf Ziya İlkokulunda verildi. Eğitimlerde öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Nezih Yalçın, atık yönetimi, atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile evlerdeki tehlikeli atıklar konusunda bilgiler verdi.

Ziyaretlerin ve eğitimlerin devam edeceğinin altını çizen Yalçın, "Eğitim programlarında projemize destek sözü veren kıymetli öğrencilerimiz ile misafirperverlikleri için okul idarecilerimiz ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Sıfır Atık çalışmalarımızı her eve, her bireye ulaştırmak ve sürdürülebilir hale getirmek için ziyaretlerimiz ve eğitim programlarımıza ilçemizde bulunan tüm okullarımızda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

