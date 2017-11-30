-Her kesime ayrı konferans

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi Salonunda, öğrencilere ‘Öğrenmeyi Öğrenme’ konusunda bilgiler aktaran Kapaklıkaya, öğretmenlere ‘İlham Veren Öğretmen’ konusunu, ailelere de ’Aile içi iletişimi’ anlattı.

Öğrencilerin bilgiye en kısa yoldan ulaşmaları için öğrenme tekniklerini anlatan Kapaklıkaya, sinevizyon eşliğinde motivasyonu arttırıcı görsel sunumlar yaparak, öğrenmenin etkili yollarını gösterdi.

Eğitimci-yazar Kapaklıkaya, öğretmenlerin öğrencilere bilgiyi nasıl aktarması gerektiğini, dersin nasıl keyifli bir hale getirildiğini kendine özgün anlatımıyla aktardı.

Alişan Kapaklıkaya, sunumlarının tümünde kendi hayatından esprili örnekler anlatarak, rahat anlatımı ile salondaki dinleyenleri kahkahaya boğdu.

Kapaklıkaya, sinevizyon eşliğinde öğrenme stilleri, hafıza gücü, öğrenmeyi öğrenme, kolay ve kalıcı öğrenip hiç unutmama gibi eğitim yolları hakkında öğretmenlere bilgiler verdi.

Farklı örneklemeleri ve deneyimleriyle izleyiciler arasında bire bir bağlantı kuran Kapaklıkaya, NLP Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, ‘Olumlu ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek, Evimizi nasıl cennete çevirebiliriz?’ konuları hakkında konferans vererek, algı ve perspektif güçlendirici yönüyle gerçek anlamda farkındalık yarattı.

Kendi deyimiyle ‘Dinleyenlerin yüreklerine misafir olan’ Alişan Kapaklıkaya, an oldu salonu gözyaşlarına boğdu, an oldu kahkaha seslerine. Verilen bölüm arasında katılımcıların yoğun ilgisi uzun kitap imza kuyruklarına neden oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Verilen konferanslara desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç’a, bizleri kırmayarak ilimize teşrif eden Alişan Kapaklıkaya’ya , ilgi ve katılımlarından dolayı meslektaşlarıma, öğrencilerimize ve saygıdeğer Yozgat Halkına, programın hazırlanması ve sunulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım’’ dedi.