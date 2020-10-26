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HER KAPI ÇALINIYOR

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede okuma yazma bilmeyen tek ferdin dahi kalmaması amacıyla başlattığı alan taraması çalışmalarını sürdürüyor.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:16
HER KAPI ÇALINIYOR

Öğretmenler, kırsal bölgeleri ziyaret ederek, çalmadık kapı bırakmıyor, hanelerde okuma yazma bilmeyenleri tespit ediyor. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okuma yazma seferberliği için ilçede alan taramasına devam edildiğini bildirdi. Aksoy, ‘’Okuma yazma bilmeyen kalmaması için açılmadık kapı gezilmedik yer bırakmayacağız. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, HEM Müdürlüğümüz ve Tüm Okul/Kurum Müdürlerimiz, Müdür Yardımcılarımız alan taramasına devam ediyoruz. Bu konuda mahalle/köy muhtarlarımızdan ve tüm paydaşlarımızdan gerekli destekleri bekliyoruz’’ diye konuştu. 

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HER KAPI ÇALINIYOR
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