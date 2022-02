Her gün Oku-Yoz

Etkinlik kapsamında ilk derslerin 20 dakikalık bölümünde öğrenciler öğretmenleri ile birlikte kitap okurken, kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Yozgat Valisi Ziya Polat Oku-Yoz projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte ziyaret ettiği Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’nda öğrenciler ile birlikte kitap okudu. Daha sonra öğrencilere kitap hediye eden Vali Polat’a bir öğrenci hazırladığı hediyeyi taktim etti. Yozgat Vasili Ziya Polat, en çok sevdikleri yer olan okullarda, sınıflarda çocuklar ile beraber olduklarını söyledi. Yiğitler şehri Yozgat’ta geldikleri günden beri eğitime olan sevdasını hep belirttiğini hatırlatan Vali Polat, bunun da sahaya yansımasını istediğini vurguladı. Eser projesi kapsamında da yiğitler şehri Yozgat’ın tüm eğitim kurumlarında her gün 15-20 dakika okuma kampanyası yaptıklarının altını çizen Polat, ‘’Çocuklarımızı kitapla buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı verirken, çocuklarımızın da evde anne ve babası ile minimum yarım saat kitap okumasını istiyoruz. Çocuklarımız vasıtasıyla evlere ailelere ulaşmak istiyoruz. Bilginin güç olduğu günümüzde okuyarak bu bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Çocuklarımızı kitapla buluşturmak, kitap sevgisi aşılamak okumanın uçsuz bucaksız yargılarında gezmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz yıl Oku-Yoz projesi kapsamında aylık okuma programları yapıyorduk. Bu sene bunu tüm okullarımıza yaydık. İnşallah değerli öğretmenlerimizin katkıları ile tüm çocuklarımızı özellikle ilkokuldan itibaren okuma alışkanlığını ve bu alışkanlığı da çocuklarımızla birlikte ailelere de ulaştırmak istiyoruz. Eğitim sevdası yolunda Eser projesi genel kapsayıcı bir projedir. Bu projeyi bir buçuk yıldır uygulamaya devam ediyoruz. Biz çocuklarımızın sadece akademik yönden başarılı olmasının yanında her çocuğumuzun lisanslı bir spor dalı ile uğraşmasını istiyoruz. Her çocuğumuzun bir yabancı dili iyi konuşmasını istiyoruz ve her çocuğumuzun bir müzik aletini iyi çalmasını istiyoruz. Bu yönde de çabalarımız devam ediyor’’ dedi.

93 KÜTÜPHANE AÇTIK

Geçtiğimiz aylarda 93 okulda kütüphaneler acıktıklarını hatırlatan Vali Polat, ‘’Spor atölyelerini kuruyoruz. Müzik atölyelerini kuruyoruz. Çocuklarımız sadece akademik yönden değil, sosyal, kültürel, sportif yönden de geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sadece Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlara değil hep birlikte toplum olarak, kamu kurum ve kuruluşları olarak belediyeler olarak eğitimin önünde olduğumuzu defalarca söylemiştik. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza çocuklarımızın iyi yetişmesi için ne gerekiyorsa tüm eğitim sevdalısı değerli öğretmenlerimiz başta olmak üzere projelerimize en büyük katkıyı veren öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplumun top yekun olarak eğitim sevdalısı olmamız gerekiyor. Aileleri de bu işin içine katmamız lazım. Aileyi güçlendirirsek toplumu da güçlendireceğimizi biliyoruz. Ailede alınan her bilgi ve becerinin okullara ve sokaklara yansıyacağını biliyoruz. Hep birlikte eğitim sevdası yolunda yürümek ve hatta koşmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabiki en önemli özne sevgili yavrularımız, inşallah onlarda okumanın nasıl güzel bir duygu olduğunu anlarlar ve hayat boyu okumaya devam ederler. Her akşam televizyonu yarım saat kapatırsak çok çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Yozgat’ta eğitim sevdalısı olarak yola devam edeceğimizi belirtmek istiyorum’’ dedi. Vali Polat daha sonra Milli Eğitim Vakfı İlkokulu’ndaki öğretmenler ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. •İhsan Çelikkaya – Rabia Şahin•