Her gün değerli

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı bu kapsamda TOKİ Mevlana İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu ve TOKİ Şehit Adem Can Kurtaran İlk-Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin derslerine katılıp, öğretmenler ile toplantı yaptı. Yazıcı, salgının öğrencilerin ruhsal, akademik başarılarına etkileri ve çözüm yolları, sınav kaygısının nedenleri ve çözüm yolları, Yozgat genelinde uygulanan ‘Değerlerimiz Özümüzdür’ ve ‘Anneler Okula’ projeleriyle ilgili yapılan çalışmalar ve uygulamaların etki analizleri, teori ve pratik ilişkisi ile iyiliklerin ön plana çıkarılarak baskın bir kurum kültürünün oluşturulması konuları üzerinde durdu. Yazıcı, ‘’Her günümüzü değerli yaşamalıyız’’ diyerek yönetici, öğretmen ve öğrencilerin istek ve önerilerini alıp, fikir alışverişinde bulundu. Yazıcı, yöneticilere ve öğretmenlere eğitime vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•