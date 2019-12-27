Her çocuk yeteneklidir

Sınıfta öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin eğitimden ve velilerden beklentileri hususunda düşüncelerini aldı. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, her çocuğun baskın bir yeteneği olduğunu dile getirdi, tespitinin yapılmasının gerekliliğinden bahsetti. Yazıcı, veli-öğrenci iletişimi, sosyal öğrenme, etkili, verimli ders çalışma konuları üzerinde durdu. Yazıcı, ders anlatmak yerine dersin işlenmesinin önemini vurguladı. Kazanımların doğru yöntemlerle elde edilmesinin gerekliliğinin önemine değinen Yazıcı, dezavantajlı öğrenciler, sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerin artırılması, her öğrencinin yetenek analizinin yapılarak planlama yapılması konularına değindi. Öğretmenlerin talep, görüş ve önerilerini alan Yazıcı, emeklerinden dolayı okulun yönetici, öğretmen ve tüm çalışanlara teşekkür etti.