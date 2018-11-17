Okul Müdürü Ebubekir Koçaker’den okul, okulun birimleri ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Yazıcı, öğretmenlerle bir araya gelerek, bilgi paylaşımında bulundu, öğretmenlerin görüş ve önerilerini aldı. Kurum kültürü, kurum iklimi ve vizyon paylaşımı konularında bilgiler aktararn Yazıcı, ‘’Her çocuk özeldir, biriciktir. Burada eğitim alan öğrencilerimize verilen emek kıymetlidir. Görev ve sorumluluk alan tüm öğretmenlerimize teşekkür eediyorum’' dedi.

Yazıcı, engelli öğrencilerin tüm yaşam alanlarında varlık göstermeleri, kendilerini ifade edebilmeleri, onların geleceğe hazırlanmasının insan eksenli bir yaklaşımla ve farkındalıkla mümkün olacağını vurguladı, engellilere yönelik şenlik programı yapılmasının uygun olacağının altını çizdi, şenliğin yapılmasını istedi.