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Her Çocuk Değerlidir

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Sorgun İlçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile birlikte Yeşilyurt ve Agah Efendi İlkokullarını ziyaret etti.

16 Ekim 2021 Cumartesi 00:02
Her Çocuk Değerlidir

Okullarda alınan salgın tedbirlerini yerinde inceleyen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı öğretmenler ile eğitim sürecini değerlendirdi. Her okulun çevresiyle bütünleşmesinin kurum kültürünün gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Yusuf Yazıcı velilerin, öğrencilerin gelişim süreçleriyle ilgili yaşadıkları problemlerin tespit edilerek bu kapsamda veli eğitimlerine ağırlık verilmesini istedi. Yusuf Yazıcı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emek ve gayretlerinden dolayı yönetici, öğretmen ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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